Оппозиция митингует, Европа ликует: к итогам выборов в Молдавии

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

После скандальных парламентских выборов в Молдавии оппозиция заявляет о текущем непризнании их итогов. Так, один из лидеров «Патриотического блока» Василий Тарлев сообщил, что его политическая сила допускает протест против официальных итогов, и это произойдет, если нарушения будут доказаны. Илан Шор, возглавляющий отстраненный от выборов блок «Победа», анонсировал оспаривание результатов как в молдавских судах, так и в международных структурах.

О непризнании оглашенных ЦИК Молдавии цифр на митинге в центре Кишинева, у здания парламента, заявил и экс-президент Игорь Додон. «Опять через диаспору сделали все возможное, чтобы Санду и её партия остались у власти, но нельзя считать народ быдлом», - воскликнул Игорь Николаевич. В целом митинг был не слишком многочисленным, прошло спокойно, а главным инцидентом стал выкрик «Слава Украине!» от некоего провокатора, получившего физический отпор от пожилой участницы. Видимо, серьезных проблем со стороны оппонентов режиму Санду ожидать не приходится, а все иск и протесты в молдавских судах, разумеется, результата не возымеют.

Не стоит ждать отклика и в Европе – там за триумф электорального авторитаризма Санду рады едва ли больше, чем сама Санду. Польский премьер Дональд Туск в соцсетях пропел оду «мужеству молдавского народа и Майи Санду», которые не только «спасли демократию» и «сохранили европейский курс», но еще и «остановили Россию», никуда, впрочем, не шедшую.

«Молдова, ты снова это сделала! Никакие попытки посеять страх или раздор не сломят вашу решимость. Вы ясно дали понять свой выбор: Европа, Демократия, Свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу пути. Будущее за вами!», - пафосно ликовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Голосование Молдовы— это однозначное "да " европейскому будущему. Несмотря на масштабные усилия России по распространению дезинформации и подкупу голосов, никакая сила не сможет остановить народ, стремящийся к свободе. Мы поддерживаем Молдову на ее пути в ЕС», - солидаризировалась с ней другая еврочиновница высшего ранга, глава Евродипломатии Кая Каллас.

««Несмотря на давление и попытки вмешательства, выбор граждан Молдовы был решительно подтвержден. Франция поддерживает Молдову на ее европейском пути и в ее стремлении к свободе и суверенитету», - возрадовался Эммануэль Макрон. «Поздравляем президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой на выборах. Несмотря на попытки России подорвать демократию в Молдове, народ Молдовы выбрал путь свободы», - внес свою лепту и британский премьер Кир Стармер.

В бравурном духе выступают и европейские СМИ. The Guardian констатирует: «Результат будет приветствоваться в Брюсселе и национальных столицах после того, как лидеры ЕС потратили значительный политический капитал на поддержку Санду в преддверии остро спорных выборов, включая редкий совместный визит Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в прошлом месяце». «На судьбоносных парламентских выборах в Молдове проевропейская правящая партия PAS (партия "Действие и солидарность") во главе с главой государства Майей Санду защитила своё большинство. Как сообщила избирательная комиссия этим утром после подсчёта более 99,5% голосов, PAS получила 50,03% голосов. Пророссийский «Патриотический блок» набрал около 24,3%», -информирует читателей немецкая газета Bild.

В США накануне выборов с критикой их проведения выступило издание The Washington Post и, опосредованно, Илон Маск. А вот по итогам пока официальных и полуофициальных оценок практически нет. Поэтому, опять же, можно привести мнения СМИ с американской юрисдикцией. Вот что пишет Bloomberg: «Выборы превратили страну с населением 2,4 млн человек в центр напряженной борьбы: Россия пытается вернуть бывшую советскую республику в свою сферу влияния, а Европа в ответ обещает членство в ЕС. Зажатая между Румынией и Украиной, Молдавия приобрела огромное геополитическое значение». The New York Times: «Ожидаемая победа проевропейской партии президента Майи Санду, Партии действия и солидарности, стала сигналом о том, что внутренние проблемы, включая дорогой газ и повсеместную бедность, не помешали ее амбициям».

Зато на самом высшем политическом уровне ликует украинский режим. Зеленский перед выборами бахвалился, что он лично запугал Приднестровье, дабы оно не создавало проблем Санду и Ко: «Если люди там сейчас тихие, то это потому, что они боятся. И, безусловно, боятся только нас. Потому что сигналы в начале войны они получили — когда там было несколько выстрелов. Они получили "хорошее" предупреждение от нас, они получили предупреждение лично от меня. Поэтому они там и тихие».

«Говорил с президентом Молдавии Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха», — написал украинский диктатор в своем Telegram-канале после объявления сфальсифицированных итогов голосования. Он добавил, что, России, дескать, не удалось провести «подрывную деятельность и дезинформацию» в республике, а Украина всегда поддерживает Молдавию.

К этой же теме Зеленский вернулся в ходе на выступления на Варшавском форуме по безопасности, не преминув попутно отпустить очередную шпильку в адрес нынешних властей Грузии: «Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не распространится дальше в Европу …И вы видите, насколько это отличается от Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Может быть, она вернётся. Но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси…Каждая игра России в нашем регионе – это всегда проигрыш для Европы. Поэтому мы не можем себе позволить потерять ни одного дня и ни одной страны. После выборов в Молдову мы должны продолжать поддерживать Молдову. После выборов самая сложная задача оправдать желания избирателей. Европа может и должна помочь Молдове в этом ради наших общих интересов».

Поздравил Санду и «с результатами парламентских выборов и твердой приверженностью продвижению европейского будущего страны» еще один прозападный властитель с постсоветского пространства – армянский премьер Пашинян. А вот Россия пока их официально де-юре не признала – во всяком случае, так можно истолковать слова кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Прежде всего, сами молдаване должны в этом разобраться. Насколько мы знаем, некоторые политические силы заявляют о своём несогласии. Они говорят о возможных нарушениях».

Добавим, что сразу после выборов в видных западных СМИ появилась информация - ЕС готовится начать техническую работу по присоединению Украины и Молдовы, несмотря на блокаду Венгрией официального продвижения переговоров. Разговоры об украинской евроинтеграции шли долгие годы до СВО, в 2022 режим Зеленского подал официальную заявку на членство, рассчитывая получить награду за противостояние России. Однако в Брюсселе и ключевых европейских столицах предпочитают, с одной стороны, всячески поддерживать и подбадривать Украину, а с другой – как можно дольше избегать чрезмерных союзнических обязательств.

Поэтому венгерское вето – далеко не главная и единственная причина затянувшегося пребывания Украины в европейском предбаннике. Молдавию, подавшую заявку вскоре после Украины, ждет та же участь, а именно роль пушечного мяса в обмен на европейские подбадривания, похлопывания по плечу, визиты канцлеров, президентов и премьеров и транши на военное оснащение. Будет ли получен итоговый результат – вопрос щекотливый и открытый, даже если молдаване заплатят предельно высокую цену. И ведь Санду еще относительно (относительно!) вменяемый политик, долго уклонявшаяся от совсем уж необратимой эскалации в отношениях с Россией. Но от судьбы и линии брюссельского обкома не уйдешь…