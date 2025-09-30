Цена нефти Brent впервые с 22 сентября опустилась ниже $66 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября текущего года.

По состоянию на 14:58 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,62% и торговалась на уровне $65,88 за баррель.

К 15:13 мск нефть Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $65,85 за баррель (-2,66%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года терял 1,3%, опускаясь до $62,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.