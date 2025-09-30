Орбан: ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией

Ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией, а утверждающие обратное играют в опасную игру. На этом акцентировал внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя слова польского коллеги Дональда Туска об украинском конфликте как о "войне всего Запада".

"Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия - нет. Как и Евросоюз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо", - указал Орбан в соцсети Х, обращаясь к премьеру Польши.

В понедельник в ходе выступления на конференции по безопасности Warsaw Security Forum Туск назвал украинский конфликт, исходя из его фундаментальных интересов, "войной Запада".