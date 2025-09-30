Медведев отметил, что Россия активно внедряет ИИ в военных технологиях

Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ряде отраслей, включая военную сферу. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"В России очень велик спектр возможностей для того, куда это все внедряется. Разумеется, это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода. Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде сегодня все эти технологии используют ИИ. И, видимо, так будет дальше", - сказал он, выступая на "Дне искусственного интеллекта" в инновационном центре "Сколково".

Что касается развития ИИ в России, Медведев указал на высокую концентрацию соответствующих компаний в "Сколково". "По-моему, их порядка 300, те, которые только этим занимаются. Такая концентрация, я думаю, может иметь весьма-весьма неплохие плоды", - добавил он.

Вместе с тем политик отметил важность кооперации всех заинтересованных сторон, подчеркнув, что ИИ должен оставаться под контролем человека.