30 сентября 2025 / 19:02
30 сентября 2025 / 18:43
30 сентября 2025 / 18:40
Общество
Посол ЮАР во Франции найден мертвым в Париже
30 сентября 2025 / 18:46
Посол ЮАР во Франции найден мертвым в Париже
© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва, ранее объявленный пропавшим без вести, найден мертвым в XVII округе Парижа. Об этом информировала газета Le Parisien, ссылаясь на прокуратуру столицы.

Сообщается, что тело дипломата было обнаружено рядом с одной из гостиниц. Предварительно, он выпал из окна 22 этажа. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным прокуратуры, об исчезновении посла накануне сообщила его супруга после того, как "получила от него тревожное сообщение".

Мтхетва был назначен послом ЮАР во Франции в феврале прошлого года. С 2009 по 2014 год он был министром по делам полиции, затем возглавлял министерство спорта, искусства и культуры. 

