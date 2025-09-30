Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Курс юаня на Мосбирже впервые с 8 сентября опустился ниже 11,5 рубля
30 сентября 2025 / 18:59
Курс юаня на Мосбирже впервые с 8 сентября опустился ниже 11,5 рубля
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Курс юаня к рублю на Московской бирже во вторник впервые с 8 сентября текущего года опустился ниже 11,5 руб. Курс снижался на 4,95 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,4925 руб., свидетельствуют данные площадки на 16:08 мск.

По состоянию на 16:28 мск китайская валюта ускорила снижение и торговалась на уровне 11,4915 руб. (-5,05 коп.). 

