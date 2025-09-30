Оппозиция в Молдавии оспорила итоги парламентских выборов

Оппозиционный Патриотический блок оспорил результаты парламентских выборов в Молдавии, обвинив власти в манипуляциях. Об этом сказано в заявлении входящей в объединение Партии социалистов Республики Молдова.

"В рамках кампании мы подали порядка 45 жалоб на нарушения. Только в день голосования - 10 жалоб, связанных с агитацией высших должностных лиц государства, организованной транспортировкой избирателей за рубежом, препятствованием праву граждан из Приднестровского региона и другими вопиющими фактами", - следует из заявления.