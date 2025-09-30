Трамп заявил, что ХАМАС необходимо принять план США по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС должно согласиться на план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта в секторе Газа, а иначе оно столкнется с тяжелыми последствиями. С таким предупреждением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе совещания с участием генералитета, которое было организовано главой Пентагона Питом Хегсетом. Мероприятие прошло на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"ХАМАС должен согласиться, иначе им будет очень тяжело", - подчеркнул Трамп.

По словам главы вашингтонской администрации, инициированный им план может стать решением конфликта на Ближнем Востоке, которое не удавалось найти "на протяжении 3 000 лет".

Некоторое время назад Белый дом обнародовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он подразумевает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Вместе с тем в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящемуся в анклаве населению будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне заявил о поддержке плана американского лидера по завершению военных действий в Газе, но подчеркнул, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать данное предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".