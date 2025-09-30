Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2025 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
30/09
82.8676
EUR
30/09
97.1410
Новости часа
Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4,5 трлн
Москва
30 сентября 2025 / 22:30
Котировки
USD
30/09
82.8676
0.0000
EUR
30/09
97.1410
0.0000
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Политика
Трамп заявил, что ХАМАС необходимо принять план США по урегулированию в Газе
30 сентября 2025 / 19:31
Трамп заявил, что ХАМАС необходимо принять план США по урегулированию в Газе
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Палестинское движение ХАМАС должно согласиться на план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта в секторе Газа, а иначе оно столкнется с тяжелыми последствиями. С таким предупреждением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе совещания с участием генералитета, которое было организовано главой Пентагона Питом Хегсетом. Мероприятие прошло на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"ХАМАС должен согласиться, иначе им будет очень тяжело", - подчеркнул Трамп.

По словам главы вашингтонской администрации, инициированный им план может стать решением конфликта на Ближнем Востоке, которое не удавалось найти "на протяжении 3 000 лет".

Некоторое время назад Белый дом обнародовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он подразумевает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Вместе с тем в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящемуся в анклаве населению будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне заявил о поддержке плана американского лидера по завершению военных действий в Газе, но подчеркнул, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать данное предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
20:16
Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся
19:59
Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4,5 трлн
19:47
Пашинян: Армения проводит реформы под стандарты ЕС
19:31
Трамп заявил, что ХАМАС необходимо принять план США по урегулированию в Газе
19:14
Оппозиция в Молдавии оспорила итоги парламентских выборов
18:59
Курс юаня на Мосбирже впервые с 8 сентября опустился ниже 11,5 рубля
18:46
Посол ЮАР во Франции найден мертвым в Париже
18:28
Медведев отметил, что Россия активно внедряет ИИ в военных технологиях
18:16
Орбан: ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией
17:59
Цена нефти Brent впервые с 22 сентября опустилась ниже $66 за баррель
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения