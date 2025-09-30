Пашинян: Армения проводит реформы под стандарты ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в результате реализуемых им реформ будет соответствовать стандартам Европейского союза, даже если ее не примут в это сообщество.

"Когда наши реформы будут соответствовать стандартам Евросоюза, у нас будет два пути: либо нас примут в это объединение, либо у нас будут стандарты, соответствующие стандартам ЕС", - сказал он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Депутаты парламента Армении 26 марта приняли закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Пашинян обращал внимание, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как данный вопрос требует вынесения на референдум. Со своей стороны министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян отмечал, что законопроект был общественной инициативой, собравшей нужное число подписей.