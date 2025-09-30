Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4,5 трлн

Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость составила более $4,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По состоянию на 18:23 мск, акции компании демонстрировали рост на 2,56% и торговались на уровне $186,51 за бумагу. Капитализации Nvidia достигала $4,522 трлн.

Вместе с тем капитализация Microsoft, которая находится после Nvidia по рыночной стоимости, составляет $3,83 трлн при цене акций в $514,95 (+0,07%), а капитализация Apple, третьей компании по рыночной стоимости, составляет $3,769 трлн при стоимости акции в $254,02 (-0,16%), следует из данных площадки на 18:28 мск.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии ИИ, видеоигр и автомобильной промышленности.

В июле текущего года Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация составила более $4 трлн.