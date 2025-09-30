Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
© Warren Little/ Getty Images/ТАСС

Катар после недавней атаки по резиденции ХАМАС в Дохе получил гарантии от США того, что израильские нападения на страну не повторятся. Об этом сообщил официальный представитель катарского дипведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Катар удовлетворен гарантиями безопасности, которые он получил от США после ударов по Дохе. Мы рассчитываем, что атаки со стороны Израиля не повторятся", - сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, Катар оставляет за собой право на "законные действия" в том, что касается реакции на удар еврейского государства. "Наша главная задача - не допустить повторения враждебных действий, нацеленных против нашей страны", - подчеркнул он.

9 сентября Израиль нанес удары по представителям руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение заявило о гибели шести человек, включая сотрудника катарских сил безопасности.

В понедельник глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля принес извинения за недавнюю атаку и исключил подобные нападения на катарскую территорию в будущем.

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
