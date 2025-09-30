Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся

Катар после недавней атаки по резиденции ХАМАС в Дохе получил гарантии от США того, что израильские нападения на страну не повторятся. Об этом сообщил официальный представитель катарского дипведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Катар удовлетворен гарантиями безопасности, которые он получил от США после ударов по Дохе. Мы рассчитываем, что атаки со стороны Израиля не повторятся", - сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, Катар оставляет за собой право на "законные действия" в том, что касается реакции на удар еврейского государства. "Наша главная задача - не допустить повторения враждебных действий, нацеленных против нашей страны", - подчеркнул он.

9 сентября Израиль нанес удары по представителям руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение заявило о гибели шести человек, включая сотрудника катарских сил безопасности.

В понедельник глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля принес извинения за недавнюю атаку и исключил подобные нападения на катарскую территорию в будущем.