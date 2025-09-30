Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев надеется, что никто не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект (ИИ) начнет воспринимать человечество как тупиковую ветвь развития.

"Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество тупиковой ветвью. Пока мы его можем контролировать. Но только пока", - сказал он, выступая на "Дне ИИ" в "Сколково".

Медведев также отметил, что в XX веке СССР смог ворваться в ряд крупнейших технологических государств мира, после этого у страны был сложный период, а сегодня Россия "не без проблем, но развивается".

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий, область регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли, как страна, в этом больших успехов. Потому что в противном случае наши конкурентные возможности по отношению к большинству развитых стран очень существенно снизятся", - указал он.

Политик также выразил уверенность, что искусственный интеллект - это огромный, колоссальный пласт бизнеса.