Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента

Более трети граждан Франции готовы проголосовать за лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного французским институтом общественного мнения Ifop.
Так, 35% респондентов намерены отдать свой голос за Ле Пен в первом туре. Вместе с тем 33% голосов может получить глава "Национального объединения" Жордан Барделла в том случае, если Ле Пен не сможет баллотироваться.
Ле Пен и Барделла заметно опережают кандидатов президентского блока, в числе которых бывшие премьер-министры Эдуар Филипп (19%), Габриэль Атталь (10%) и Франсуа Байру (3%). Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон в соответствии с конституцией страны не сможет баллотироваться на новый срок после истечения его второго мандата.
Опрос проводился 24-25 сентября среди 1 127 человек в возрасте старше 18 лет. Социологи обращают внимание, что исследование настроений избирателей показало, что гонения, развернутые французской юстицией против Ле Пен, не отразились на решимости сторонников поддержать ее на президентских выборах.