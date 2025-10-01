Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 00:02
КОТИРОВКИ
USD
01/10
82.6084
EUR
01/10
96.8644
Новости часа
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое" Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента
Москва
1 октября 2025 / 00:02
Котировки
USD
01/10
82.6084
0.0000
EUR
01/10
96.8644
0.0000
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента
30 сентября 2025 / 20:46
Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента
© AP Photo/ Thibault Camus/ТАСС

Более трети граждан Франции готовы проголосовать за лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного французским институтом общественного мнения Ifop.

Так, 35% респондентов намерены отдать свой голос за Ле Пен в первом туре. Вместе с тем 33% голосов может получить глава "Национального объединения" Жордан Барделла в том случае, если Ле Пен не сможет баллотироваться.

Ле Пен и Барделла заметно опережают кандидатов президентского блока, в числе которых бывшие премьер-министры Эдуар Филипп (19%), Габриэль Атталь (10%) и Франсуа Байру (3%). Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон в соответствии с конституцией страны не сможет баллотироваться на новый срок после истечения его второго мандата.

Опрос проводился 24-25 сентября среди 1 127 человек в возрасте старше 18 лет. Социологи обращают внимание, что исследование настроений избирателей показало, что гонения, развернутые французской юстицией против Ле Пен, не отразились на решимости сторонников поддержать ее на президентских выборах.

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
20:58
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
20:46
Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента
20:29
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество "тупиковой ветвью"
20:16
Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся
19:59
Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4,5 трлн
19:47
Пашинян: Армения проводит реформы под стандарты ЕС
19:31
Трамп заявил, что ХАМАС необходимо принять план США по урегулированию в Газе
19:14
Оппозиция в Молдавии оспорила итоги парламентских выборов
18:59
Курс юаня на Мосбирже впервые с 8 сентября опустился ниже 11,5 рубля
18:46
Посол ЮАР во Франции найден мертвым в Париже
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения