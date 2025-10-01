Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
30 сентября 2025 / 19:02
30 сентября 2025 / 18:43
30 сентября 2025 / 18:40
Политика
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
30 сентября 2025 / 20:58
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование украинского конфликта позволит "создать нечто великое". Об этом он заявил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США на базе Корпуса морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния).

Говоря о возможности присуждения ему Нобелевской премии мира, американский лидер утверждал, что не хочет ее сам, а рассчитывает, что "ее получит страна".

"У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут соглашение ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое", - сказал он в ходе совещания с участием генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом.

"Мы добились урегулирования восьми конфликтов, это большая честь. И остаются президент России Владимир Путин с Владимиром Зеленским", - указал президент США. Вместе с тем он в очередной раз выразил мнение, что украинский кризис должен был быть урегулирован первым.

