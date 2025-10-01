Президент США Дональд Трамп полагает, что урегулирование украинского конфликта позволит "создать нечто великое". Об этом он заявил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США на базе Корпуса морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния).

Говоря о возможности присуждения ему Нобелевской премии мира, американский лидер утверждал, что не хочет ее сам, а рассчитывает, что "ее получит страна".

"У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут соглашение ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое", - сказал он в ходе совещания с участием генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом.

"Мы добились урегулирования восьми конфликтов, это большая честь. И остаются президент России Владимир Путин с Владимиром Зеленским", - указал президент США. Вместе с тем он в очередной раз выразил мнение, что украинский кризис должен был быть урегулирован первым.