В России началась обязательная маркировка для косметики, стройматериалов и спортпита

В России стартовал второй этап обязательной маркировки для стройматериалов, спортивного питания и косметики - теперь участники этих рынков обязаны наносить цифровые коды на продукцию. Постановления правительства РФ в этой связи были опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В сфере стройматериалов нанесение кодов маркировки с 1 октября распространилось на продукцию в потребительской упаковке весом до 300 кг - цемент, сухие строительные смеси и гипс. К настоящему моменту в системе зарегистрировались 8 365 компаний строительной отрасли, включая 807 производителей и 626 импортеров, которые заранее промаркировали уже свыше 27 миллионов товаров, указали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

Вместе с тем в России стало обязательным нанесение кодов маркировки на всю пищевую продукцию для спортсменов - как произведенную в стране, так и импортируемую. В системе "Честный знак" уже зарегистрированы 94 производителя и 17 импортеров спортивного питания. Порядка 34,5 тыс. упаковок промаркированы до запуска обязательной маркировки.

Среди косметики обязательное нанесение кодов касается зубных паст, ополаскивателей для рта, кремов для лица и рук, губных помад и другие средства ухода. В системе зарегистрировано свыше 50 тысяч участников рынка косметики и бытовой химии, в их числе 6,7 тыс. производителей и 4,8 тыс. импортеров. При этом 55 млн единиц продукции были введены в оборот еще до начала обязательных требований.