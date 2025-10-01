Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 60

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 60 человек. Об этом информировал телеканал GMA News, ссылаясь на управление гражданской обороны республики.

"Информация о погибших в результате стихии пополняется. Мы получили сообщения о гибели 60 человек", - заявил заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро.

В провинции Себу, где произошли мощные подземные толчки, объявлено чрезвычайное положение. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший в своем обращении заверил, что правительственные ведомства привлечены к восстановлению инфраструктуры в регионе и оказанию гуманитарной помощи жителям, а сотрудники Бюро противопожарной защиты принимают участие в поисково-спасательных операциях.

Согласно данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио произошло обрушение здания спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого были люди.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).