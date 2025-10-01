Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Жапаров инициировал возвращение смертной казни в Киргизии
1 октября 2025 / 10:57
Жапаров инициировал возвращение смертной казни в Киргизии
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть в стране смертную казнь за особо тяжкие преступления. Соответствующее сообщение разместил в Facebook (принадлежит корпорации Мета, запрещена в России) пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

"Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предполагающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь уточнил, что снованием для такого решения послужило произошедшее в Иссык-Кульской области республики жестокое убийство 17-летней девушки. "Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента. Он с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность", - указал Алагозов.

По его словам, Жапаров убежден, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в 1998 году, после этого он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.

