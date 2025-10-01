Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Общество
Жителей России в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя
1 октября 2025 / 11:15
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Граждан РФ, которые работают в пятидневную рабочую неделю, ждет дополнительный рабочий день в начале ноября из-за переноса выходного, следует из постановления кабмина.
Уточняется, что суббота, 1 ноября, будет сокращенной. Рабочий день продлится на час меньше вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. Выходной при этом переносится на понедельник, 3 ноября, чтобы обеспечить непрерывные выходные с 2 по 4 ноября.
Соответствующие решения приняты с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.