Жителей России в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя

Граждан РФ, которые работают в пятидневную рабочую неделю, ждет дополнительный рабочий день в начале ноября из-за переноса выходного, следует из постановления кабмина.

Уточняется, что суббота, 1 ноября, будет сокращенной. Рабочий день продлится на час меньше вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. Выходной при этом переносится на понедельник, 3 ноября, чтобы обеспечить непрерывные выходные с 2 по 4 ноября.

Соответствующие решения приняты с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней.