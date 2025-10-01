ТАСС: число погибших из-за употребления суррогата в Ленобласти увеличилось до 38

Число погибших из-за употребления алкогольного суррогата в Ленинградской области возросло до 38. Погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести районах региона. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"На 30 сентября мы располагаем данными из медучреждений о 38 зарегистрированных летальных исходах от последствий употребления метилового спирта. Погибшие проживали либо были зарегистрированы преимущественно в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах - по ним зафиксированы единичные случаи смертельных отравлений", - говорится в сообщении.