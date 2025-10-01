Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ТАСС: число погибших из-за употребления суррогата в Ленобласти увеличилось до 38
1 октября 2025 / 11:31
ТАСС: число погибших из-за употребления суррогата в Ленобласти увеличилось до 38
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Число погибших из-за употребления алкогольного суррогата в Ленинградской области возросло до 38. Погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести районах региона. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"На 30 сентября мы располагаем данными из медучреждений о 38 зарегистрированных летальных исходах от последствий употребления метилового спирта. Погибшие проживали либо были зарегистрированы преимущественно в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах - по ним зафиксированы единичные случаи смертельных отравлений", - говорится в сообщении. 

11:44
Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов
11:31
ТАСС: число погибших из-за употребления суррогата в Ленобласти увеличилось до 38
11:15
Жителей России в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя
10:57
Жапаров инициировал возвращение смертной казни в Киргизии
10:42
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 60
10:22
В России началась обязательная маркировка для косметики, стройматериалов и спортпита
20:58
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
20:46
Более трети граждан Франции готовы отдать свой голос за Ле Пен на выборах президента
20:29
Медведев выразил надежду, что ИИ не признает человечество "тупиковой ветвью"
20:16
Катар получил гарантии от США, что атаки со стороны Израиля на страну не повторятся
Все новости
