Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов

Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии на Московской бирже 1 октября отметился снижением ключевых индексов после роста на открытии торгов. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,28% и торговались на уровне 2 692,17 и 1 026,64 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 4,8 копейки и находился на отметке в 11,47 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению на 0,04% и составляли 2 683,46 и 1 023,32 пункта соответственно. Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 7,6 копейки и составлял 11,44 рубля.