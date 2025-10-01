В 2026 году прием в российские вузы начнется с 20 июня

В России приемная кампания в вузы в 2026 году начнется 20 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минобрнауки РФ.

Так, в следующем году планируется введение обязательного вступительного испытания в соответствии с профилем будущего учителя при поступлении на программу педагогического образования. В частности, будущий учитель химии в качестве обязательного предмета должен будет сдавать химию. Ранее абитуриенты в основном выбирали обществознание.

Вместе с тем список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25. Кроме того, в рамках приема на целевую квоту предлагается фактически устанавливать ее на основании представленных заявок от работодателя.

В 2026 году также предполагается увеличить число университетов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Критериями их вхождения в проект станут готовность к трансформации, результаты участия в федеральных проектах, проекте "Приоритет 2030", и итоги приемной кампании.