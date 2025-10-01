Российские ВС освободили Вербовое в Днепропетровской области

Восточная группировка за сутки освободила населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.