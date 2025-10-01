Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 14:08
КОТИРОВКИ
USD
01/10
82.6084
EUR
01/10
96.8644
Новости часа
Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 900 Российские ВС освободили Вербовое в Днепропетровской области
Москва
1 октября 2025 / 14:08
Котировки
USD
01/10
82.6084
0.0000
EUR
01/10
96.8644
0.0000
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС освободили Вербовое в Днепропетровской области
1 октября 2025 / 12:15
Российские ВС освободили Вербовое в Днепропетровской области
© Александр Река/ ТАСС

Восточная группировка за сутки освободила населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
12:29
Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 900
12:15
Российские ВС освободили Вербовое в Днепропетровской области
11:58
В 2026 году прием в российские вузы начнется с 20 июня
11:44
Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов
11:31
ТАСС: число погибших из-за употребления суррогата в Ленобласти увеличилось до 38
11:15
Жителей России в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя
10:57
Жапаров инициировал возвращение смертной казни в Киргизии
10:42
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 60
10:22
В России началась обязательная маркировка для косметики, стройматериалов и спортпита
20:58
Трамп: урегулирование на Украине позволит создать "нечто великое"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения