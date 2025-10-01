Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 900
1 октября 2025 / 12:29
© Akos Stiller/ Bloomberg via Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 900 за тройскую унцию.
По состоянию на 05:05 мск, стоимость золота составляла $3 902,4 за тройскую унцию (+0,24%). К 05:09 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $3 904,1 за тройскую унцию (+0,28%).
На 05:45 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $3 893,8 за тройскую унцию (+0,02%), свидетельствуют данные площадки.