/ Россия / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Мишустин отметил важность независимости России от иностранных разработок
1 октября 2025 / 12:45
Мишустин отметил важность независимости России от иностранных разработок
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Россия должна исключить зависимость от иностранных разработок, особенно в условиях постоянно усиливающихся внешних ограничениях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям третьего Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

"В условиях постоянно нарастающих внешних ограничений крайне важно добиться независимости от иностранных разработок, активизировать переход на собственные цифровые платформы и сервисы, что поможет повысить безопасность и укрепить технологический суверенитет России", - отметил он.

Премьер обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу перевести 80% организаций ключевых отраслей на отечественное программное обеспечение. "Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего в нашей IT-индустрии созданы все необходимые условия", - указал он.

Мишустин выразил уверенность, что в ходе форума участники смогут выработать практические предложения, которые отвечают современным вызовам и расширить взаимовыгодное сотрудничество. "Желаю вам интересных, конструктивных дискуссий и успешной реализации ваших идей", - добавил он.

