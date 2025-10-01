Началось голосование по выбору символов для банкноты в 500 рублей

На сайте Банка России началось всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает ТАСС.

Граждане смогут выбрать новый дизайн для банкноты из 16 символов Северо-Кавказского федерального округа и шести символов Пятигорска.

Так, предлагаемыми символами для лицевой стороны, посвященной Пятигорску, стали Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка Эолова арфа, гора Бештау, гора Машук, Лермонтовская галерея и скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.

Для оборотной стороны предлагается выбрать из следующих символов: башенные комплексы Вовнушки (Ингушетия) и Эрзи (Ингушетия), Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесия), гора Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия), комплекс Грозный-сити (Чечня), Дербентская крепость (Дагестан), Картинная галерея в городе Черкесск, Нарзанная галерея в Кисловодске, Национальная библиотека Чеченской Республики, памятник Матери в Ингушетии, Северо-Кавказская государственная филармония в Кисловодске, скульптура "Фатима, держащая солнце" (Владикавказ), Художественный музей им. Махарбека Турганова (Владикавказ), Чегемские водопады (Кабардино-Балкария) и Чиркейская ГЭС в Дагестане.

Россияне могут выбрать только один вариант. Голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Ожидается, что обновленная банкнота номиналом 500 рублей будет представлена во второй половине 2026 года.

В прошлом году аналогичным образом проходило онлайн-голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом в 1 тыс. рублей. Граждане выбирали новый символ из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. В голосовании победило изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях "Метеор".