30 сентября 2025 / 19:02
30 сентября 2025 / 18:43
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность
Безопасность
Средства ПВО РФ нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ
1 октября 2025 / 13:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали 97 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники. 

