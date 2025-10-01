Средства ПВО РФ нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали 97 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники.