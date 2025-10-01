Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
30 сентября 2025 / 19:02
В России начался осенний призыв на военную службу
1 октября 2025 / 13:29
В России начался осенний призыв на военную службу
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

В России 1 октября начался и продлится до 31 декабря осенний призыв граждан на военную службу. Призывники, как и ранее, не будут направляться для выполнения задач в рамках специальной военной операции (СВО).

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре - декабре 2025 года. На военную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву на службу.

Этим же документом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. 30 сентября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о начале призыва.

Исключения сделаны для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Там призывная кампания пройдет с 1 ноября по 31 декабря ввиду климатических особенностей территорий.

