Курс доллара на межбанке впервые с 4 сентября опустился ниже 81 рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке 1 октября опустился ниже 81 рубля впервые с 4 сентября текущего года.

По состоянию на 11:39 мск, курс американской валюты снижался на 2,3% и находился на отметке в 80,99 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 1,9% и торговался на уровне 95,423 рубля.

К 12:00 мск курс доллара замедлил снижение и составлял 81,04 рубля (-2,24%), евро находился на уровне 95,198 рубля (-2,13%), свидетельствуют данные площадки.