Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Общество
Маск полагает, что умрет только в США или на Марсе
1 октября 2025 / 13:58
© Yichuan Cao/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС
Американский предприниматель, самый состоятельный человек в мире Илон Маск высказал мнение, что будет жить и умрет на Марсе, который якобы может стать частью США.
"У меня есть один паспорт раз и навсегда: американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе, который войдет в состав Соединенных Штатов", - указал он в соцсети X.
По информации журнала Newsweek, у Маска три гражданства: американское, канадское и южноафриканское.
Планеты не могут относиться к конкретным государствам, поскольку международное космическое право, основанное на Договоре по космосу 1966 года, запрещает национальное присвоение космического пространства и небесных тел, включая Луну и другие планеты, путем их занятия или любыми другими средствами.