Маск полагает, что умрет только в США или на Марсе

Американский предприниматель, самый состоятельный человек в мире Илон Маск высказал мнение, что будет жить и умрет на Марсе, который якобы может стать частью США.

"У меня есть один паспорт раз и навсегда: американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе, который войдет в состав Соединенных Штатов", - указал он в соцсети X.

По информации журнала Newsweek, у Маска три гражданства: американское, канадское и южноафриканское.

Планеты не могут относиться к конкретным государствам, поскольку международное космическое право, основанное на Договоре по космосу 1966 года, запрещает национальное присвоение космического пространства и небесных тел, включая Луну и другие планеты, путем их занятия или любыми другими средствами.