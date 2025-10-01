Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
30 сентября 2025 / 18:43
30 сентября 2025 / 18:40
Политика
Песков назвал глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"
1 октября 2025 / 14:15
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Кремль не считает нужным реагировать на заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается экс-министров, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать", - отметил представитель Кремля.