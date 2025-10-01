Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Представлен перечень авто, соответствующих критериям закона о такси
1 октября 2025 / 14:30
Представлен перечень авто, соответствующих критериям закона о такси
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Минпромторг РФ представил первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Критерии разработчиков проекта закона о такси распространяются на более 20 моделей от 6 отечественных брендов, указали в министерстве.

Отмечается, что первичный перечень машин опубликован заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок.

Под требования подпали такие авто: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel); УАЗ ("Патриот", "Хантер"); Sollers (SP7); Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE); Voyah (Free, Dream, Passion); Москвич (3, 3е, 6, 8).

Кроме того, в списке значатся седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Перечень содержит в том числе машины с ДВС, последовательные гибриды и электромобили.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключение составляют регионы с отсрочкой - Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток. В ведомстве уточнили, что список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей. 

