Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 16:50
КОТИРОВКИ
USD
01/10
82.6084
EUR
01/10
96.8644
Новости часа
Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
Москва
1 октября 2025 / 16:50
Котировки
USD
01/10
82.6084
0.0000
EUR
01/10
96.8644
0.0000
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / США: после империи / Разоружение
Безопасность
Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
1 октября 2025 / 14:46
Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
© МИД РФ/ ТАСС

Россия обеспечит собственную безопасность в случае раскручивания США новой гонки вооружений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Соединенные Штаты сегодня стоят перед выбором, куда двинуться - по пути стабилизации, либо по пути раскручивания новой гонки вооружений, против чего мы выступаем, хотя мы гарантированно обеспечим собственную безопасность. Вот такая ситуация, которая по большому счету предопределяет немногословность реакции Вашингтона. Посмотрим, что они скажут дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Москвы по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что РФ после истечения ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться отраженных в нем ограничений еще в течение года. Вместе с тем, по его словам, данная мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом. 

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
14:58
Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России
14:46
Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
14:30
Представлен перечень авто, соответствующих критериям закона о такси
14:15
Песков назвал глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"
13:58
Маск полагает, что умрет только в США или на Марсе
13:45
Курс доллара на межбанке впервые с 4 сентября опустился ниже 81 рубля
13:29
В России начался осенний призыв на военную службу
13:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали 97 беспилотников ВСУ
12:59
Началось голосование по выбору символов для банкноты в 500 рублей
12:45
Мишустин отметил важность независимости России от иностранных разработок
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения