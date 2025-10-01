Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений

Россия обеспечит собственную безопасность в случае раскручивания США новой гонки вооружений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Соединенные Штаты сегодня стоят перед выбором, куда двинуться - по пути стабилизации, либо по пути раскручивания новой гонки вооружений, против чего мы выступаем, хотя мы гарантированно обеспечим собственную безопасность. Вот такая ситуация, которая по большому счету предопределяет немногословность реакции Вашингтона. Посмотрим, что они скажут дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Москвы по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что РФ после истечения ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться отраженных в нем ограничений еще в течение года. Вместе с тем, по его словам, данная мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.