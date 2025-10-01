Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России

Для Венгрии поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба" имеют приоритетное значение, альтернативы российскому топливу нет. На этом акцентировал внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отвечая на вопрос, требовали ли США от его страны прекратить закупки российской нефти.

"Прежде всего, никто не просил меня это сделать. Венгрия - суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении поставщиков энергии. Кроме того, у нас нет других вариантов. Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нашей страны нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение", - сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

"Президент США Дональд Трамп уважает суверенитет других стран, он просто спрашивал у меня о ситуации в целом. Это важная разница. Он не европеец, они более агрессивны, чем американцы", - указал Орбан.

Венгрия получает из России основную часть нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а природный газ - по трубопроводу "Турецкий поток" и его продолжению по территории Болгарии и Сербии.

Некоторое время назад Трамп призвал Европу отказаться от закупок российской нефти. Позднее американский лидер признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, так как не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов.