Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
1 октября 2025 / 15:16
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 495 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 145 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 305, "Центр" - свыше 480, на направлении "Восток" - до 315 и "Днепр" - до 30 военнослужащих.

