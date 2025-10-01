Bild: мужчина, который поджег дом в Мюнхене, убил отца и ранил мать

Мужчина, который совершил поджог в доме своих родителей на севере Мюнхена, застрелил отца и ранил мать, пишет газета Bild.

Как отмечается, письмо, отправленное в полицию соседями, наводит на подозрения, что преступление стало результатом спора о наследстве.

Вместе с тем в полиции Мюнхена информировали о том, что вблизи места преступления найден подозрительный предмет, который требует уточнения. "Жители близлежащих домов эвакуированы. пострадали двое жителей. Погибший, возможно, был связан с пожаром", - сказано в сообщении.

В среду, около 04:40 по местному времени (05:40 мск), пожарные получили сигнал о возгорании в жилом доме в Мюнхене. Вскоре после этого в экстренные службы поступили сообщения о громких хлопках. На соседних улицах загорелось несколько машин.

Тело мужчины было обнаружено недалеко от озера Лерхенауэр. По версии полиции, погибший заминировал и поджег дом в пяти минутах езды. По данным Bild, это был дом его родителей. Затем он, предположительно, свел счеты с жизнью.

Кроме того, полиция сообщила об обнаружении мин-ловушек на месте инцидента. Как отмечает портал BR24, произошедшее связано с угрозой взрыва, по причине которой фестиваль пива "Октоберфест" будет закрыт по меньшей мере до 17:00 (18:00 мск).