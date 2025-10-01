Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Политика
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
1 октября 2025 / 15:47
© МИД РФ/ ТАСС
Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
"Мы настойчиво ставим перед американцами вопрос о возобновлении прямых авиарейсов. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период", - отметил он.
"И именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от Москвы, находятся на рассмотрении в Вашингтоне", - указал высокопоставленный дипломат.