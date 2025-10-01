Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 18:21
КОТИРОВКИ
USD
01/10
82.6084
EUR
01/10
96.8644
Новости часа
Новак отметил, что ситуация с бензином в регионах РФ остается контролируемой Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
Москва
1 октября 2025 / 18:21
Котировки
USD
01/10
82.6084
0.0000
EUR
01/10
96.8644
0.0000
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
1 октября 2025 / 15:47
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
© МИД РФ/ ТАСС

Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Мы настойчиво ставим перед американцами вопрос о возобновлении прямых авиарейсов. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период", - отметил он.

"И именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от Москвы, находятся на рассмотрении в Вашингтоне", - указал высокопоставленный дипломат.

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
15:59
Новак отметил, что ситуация с бензином в регионах РФ остается контролируемой
15:47
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
15:30
Bild: мужчина, который поджег дом в Мюнхене, убил отца и ранил мать
15:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
14:58
Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России
14:46
Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
14:30
Представлен перечень авто, соответствующих критериям закона о такси
14:15
Песков назвал глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"
13:58
Маск полагает, что умрет только в США или на Марсе
13:45
Курс доллара на межбанке впервые с 4 сентября опустился ниже 81 рубля
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения