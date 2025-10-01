Новак отметил, что ситуация с бензином в регионах РФ остается контролируемой

Ситуация с бензином в регионах РФ контролируемая, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ситуация абсолютно контролируемая. Министерство энергетики активно работает со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Имеются отдельные проблемы обеспечения по конкретным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - указал он.

Новак отметил, что для обеспечения дополнительного предложения на рынке нефтепродуктов правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей, и продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка.

Накануне правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца текущего года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.