У «зеленой повестки» сели батарейки

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Десять лет назад в декабре 2015 г. 195-ю странами было принято Парижское соглашение по климату (далее - Соглашение). Страны-участники Соглашения взяли на себя обязательство бороться с повышением температуры Земли и обеспечить пригодное для жизни на ней будущее. Тогдашний президент США Барак Обама при его подписании заявил, что оно «наилучший шанс спасти единственную планету, которая у нас есть». Предполагалось, что договор станет началом эпохи не только активных действий по борьбе с изменением климата, но и более тесного глобального сотрудничества. На этих ожиданиях ООН разработала программу «Цели в области устойчивого развития», достичь которых планировалось в условиях укрепляющегося партнерства между странами.

Но за прошедшие голы эйфория ушла. Из 195 стран, подписавших Соглашение, только 15 (8%) выполнили планы по декарбонизации. Конференцию ООН по изменению климата в 2024 г. посетило уже совсем немного лидеров стран, ее подписавших, что свидетельствовало об утрате интереса к проблеме. А президент Азербайджана Ильхам Алиев - страны, где она проходила, назвал нефть и газ «божьим даром».

США, один из главных загрязнителей, еще в первый срок президентства Дональда Трампа в 2017 г. вышли из Соглашения. А в начале своего второго срока Трамп сделал еще один шаг назад - отменил подписанный Джо Байденом «Закон о снижении инфляции» - основной законодательный акт в сфере снижения выбросов и пообещал прекратить выдачу разрешений на новые проекты в области ВИЭ. В значительной мере такое изменение позиции США стало результатом того, что за прошедшие 10 лет США стали крупнейшим производителем и экспортером нефти и газа, а увеличение закупок американского нефтегазового сырья превратилось в одно из главных условий введения «мягких» пошлин, например как в случае с Евросоюзом.

И США не одиноки в таких устремлениях, климатическая повестка отходит на второй план и в других развитых странах. Новый премьер-министр Канады Марк Карни, вскоре после вступления в должность, заявил о намерении превратить страну в энергетическую сверхдержаву, отменил налог на выбросы углерода и объявил о планах расширить налоговую льготу на разведку важнейших полезных ископаемых, включив в неё полезные ископаемые, необходимые для оборонной промышленности, производства полупроводников, энергетики и экологически чистых технологий.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в прошлом учёный-климатолог, провозгласила принцип «энергетического суверенитета» и также нацелилась на увеличение добычи нефти и газа.

Из развитых стран дольше всех продержалась Европа. Но, и здесь намечаются перемены. В Германии при канцлере Мерце они уже начались. В стране усиливаются сомнения в реалистичности планов по переходу к «зеленой» энергетике т.к. на фоне растущего энергопотребления это потребует колоссальных затрат на развитие инфраструктуры. По оценкам специалистов издания Bild расширение необходимой электросетевой инфраструктуры обойдется примерно в 600 млрд евро к 2045 г. А правительство Мерца планирует резко увеличить расходы на вооружение и экономить, судя по всему, будет на «зеленой экономике». Как заявила федеральный министр экономики и энергетики Катерина Райхе государственные субсидии на нее больше не будут предоставляться. Кроме того, отменяется фиксированный тариф на электроэнергию для новых солнечных электростанций. Планируется также провести оптимизацию проектов ветровых электростанций за границей, что поможет сэкономить до 40 млрд евро. Кроме того, Фридрих Мерц раскритиковал решение ЕС запретить продажу двигателей внутреннего сгорания с 2035 г., призывая к большей гибкости в регулировании. И он не одинок в своем недовольстве – крупный бизнес его поддерживает. Так, руководство BMW считает решение о запрете двигателей внутреннего сгорания ошибочным и призывает учитывать всю цепочку поставок при принятии решений по экологии.

Так что всплеск климатической тревоги, последовавший за Парижским соглашением, уступил в развитых странах место более умеренному отношению к проблеме изменения климата.

Па практике продолжают бороться с климатическими изменениями только страны коллективного Юга. Так, Китай в течение ближайших двух лет планирует ускорить внедрение ВИЭ в стране, значительно увеличить мощности по их хранению. Согласно плану, разработанному Национальной комиссией по развитию и реформам и Национальным управлением по энергетике на 2025-2027 гг., Поднебесная намерена достичь мощности аккумуляторных батарей в 180 гигаватт, для чего планируется инвестировать 250 млрд юаней (35,1 млрд долл.). Аккумуляторные системы, известные в Китае как «новый тип» хранения энергии, будут использоваться для плавной интеграции солнечной и ветровой энергетики в общую энергосистему страны.

Отмечу, что Китай уже занимает лидирующие позиции на мировом рынке аккумуляторных батарей. По данным BloombergNEF, к марту текущего года в стране было построено 76,9 гигаватт мощностей для производства электроэнергии. В этом году Китай ввёл в эксплуатацию в два раза больше солнечных электростанций, чем весь остальной мир вместе взятый. Кроме того страна является безусловным мировым лидером в мировой цепочке поставок оборудования для чистой энергии.

Снижение цен на китайское оборудования для солнечной энергетики стимулировало ее развитие в ряде развивающихся стран. Так, взлет цен на ископаемое топливо после 2022 г. привел в Пакистане и других странах Южной Азии к веерным отключениям электроэнергии и повсеместному недовольству населения. И миллионы разочарованных пакистанцев начали покупать солнечные панели для крыш, произведённые в Китае.

И Пакистан не стал исключением. По оценкам аналитического центра Ember, порядка 50-ти стран быть готовы сделать такой же шаг при более целенаправленной поддержке со стороны своих правительств. Во многих странах Африки к югу от Сахары импорт китайских солнечных панелей с 2023 г. вырос в десять раз, а в некоторых - более чем в сто раз. Как считают в этих странах дешевые «зеленые» технологии позволят им добиться энергетической независимости и выйти из «эксплуататорских отношений с нефтедобывающими странами», защитить себя от инфляции и долгов.

Поэтому, хотя в официальном докладе ООН в 2024 г. было заявлено, что за последние годы не было достигнуто никакого прогресса в борьбе с изменением климата, ситуация несколько иная. Мир не отказался от «зелёной» энергетики: внедрение ВИЭ продолжает ускоряться, инвестиции за 5 лет удвоились. Но, процесс «зеленого перехода» претерпел кардинальные изменения. В развитых странах эта тема отходит на второй план. В то же время в развивающихся странах использование ВИЭ активизируется и рассматривается как инструмент преодоления «энергетической бедности». Результатом станет перекройка мировой карты в климатической геополитике.