Украина: дефицит рабочей силы нарастает

Марина Харькова, журналист, Донецк

«Наелись. Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений», говорится в публикации украинского издания «Экономическая правда». Наиболее остро проблему с увольнениями молодых сотрудников ощутил крупный бизнес, компании со штатом более 1000 человек. Больше всех пострадали гостинично-ресторанный бизнес (65%), розничная торговля (59%) и пищевая промышленность (52%). Ожидается, что из ресторанного сектора Украины может уехать около 20-30% работников до 22 лет. В связи с этой ситуацией Киев готовится к закрытию множества ресторанов и кафе, а рестораторы ожидают неизбежного кризиса.

«После решения правительства разрешить выезжать за границу мужчинам в возрасте 18-22 года закроются сотни заведений, и это только в Киеве», — приводит издание слова соучредителя киевских заведений общепита. Как рассказал директор киевских заведений «Завертайло» и Honey Станислав Завертайло, после открытия границы от них ушли уже пять человек, но процесс только набирает обороты. «Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания», - пожаловался Завертайло. По словам ресторатора, посещаемость существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции.

За последний месяц около 40 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну. Но киевский режим отрицает проблему. «Мы не видим критического оттока молодежи. Это скорее сезонность: в сентябре начинается обучение, заканчиваются отпуска, растет динамика трудовой миграции», — опровергает массовый выезд министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Между тем, опрошенные социологами представители бизнеса говорят обратное. Тенденция набирает силу, и дальнейший отток молодых людей за границу продолжается. «Количество обращений молодежи в центры рекрутинга ВСУ уменьшилось примерно на 30%, после разрешения на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет», — признал бегство молодёжи начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий.

Только за последний месяц около 40 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну. По соцопросу Work.ua, каждый третий работодатель сообщает об увольнении своих сотрудников 18—22 лет после открытия для них границ. Теперь Украина теряет целое поколение трудового населения, которое должно было стать двигателем экономики. А британское издание The Times отметило, что на Украине сформировалась и система скрытого бегства. Родители спешно увозят подростков, которые скоро достигнут призывного возраста, чтобы их не забрали в армию.

Кризис из-за нехватки людей испытывают абсолютно все отрасли украинской экономики. Из-за массовой мобилизации и связанных с ней проблем на украинском рынке труда «заканчиваются» мужчины, пишет издание «Страна». На предприятиях начали массово заменять мужчин на женщин. В некоторых компаниях приглашают мигрантов и возвращают в строй пенсионеров. Работодатели говорят сразу о нескольких проблемах. Во-первых, идет массовая мобилизация. Во-вторых, многие компании не могут забронировать даже ключевых специалистов - пока оформляется бронь, работникам вручают повестки, а отсрочку получают немногие. В-третьих, мужчины из-за опасений получить повестку, начали массово увольняться. Этот процесс усилился после нового закона о мобилизации, по которому работодатели обязаны сообщать в ТЦК (аналог военкомата) о всех военнообязанных мужчинах и даже в случае необходимости доставлять их в военкоматы.

В итоге многие мужские вакансии оказалось некем заполнять. На предприятиях пытаются найти выход из ситуации и объявили прием на работу женщин на мужские вакансии. Например, на вакансии водителей фур и самосвалов, и даже на металлургические специальности. На металлургическом комбинате Арселор Миттал Кривой Рог женщины уже работают на прокатных станах, так как из 18 тысяч работников предприятия призвали больше 3,5 тысячи.

Заместитель министра инфраструктуры Александр Деркач сообщил, что на Украине запустили национальную программу по обучению женщин управлять фурами. Программа включает теоретическую и практическую части плюс трудоустройство. Один из проектов курирует организация Reskilling Ukraine совместно с компанией Scania с финансированием шведского правительства. Уже выпустили несколько групп водителей- женщин (их готовят в Киеве и Тернопольской области). И выпускницы этих водительских курсов буквально нарасхват. Но полностью заполнить мужские вакансии женщинами нереально, так как это подразумевает нелегкий физический труд, и многие женщины просто не хотят переквалифицироваться на мужские профессии.

По данным сайта rabota.ua, с дефицитом кадров сейчас сталкивается 75% компаний. Как говорит глава Ассоциации международных экспедиторов и владелец одесской транспортной компании Виктор Берестенко, нехватка водителей-международников достигла 50%, то есть на каждую вторую фуру уже некого сажать за руль. Это тоже произошло из-за проблем с предоставлением брони от мобилизации сотрудникам, с чем массово сталкиваются транспортные компании. По словам Берестенко, у некоторых фирм забронировано лишь 5% водителей. Часто водители-дальнобойщики стали отказываться выходить на рейсы, опасаясь, что им вручат повестки прямо на границе. Также водители массово бросают фуры за границей и не возвращаются на Украину, многие увольняются и ищут работу без оформления, пусть и на меньшие деньги. В итоге транспортные перевозки существенно просели. Берестенко говорит, что ТЦК сейчас могут закрыть любую транспортную компанию - если вручат повестки десяти водителям, то выполнять заказы клиентов фирма попросту не сможет.

На ухудшение ситуации жалуются не только транспортники. Директор деревообрабатывающего предприятия Ирина Мацепура говорит, что мужчины массово увольняются: «Не хотят работать с оформлением в штат, так как в этом случае их легко найдут военкомы». Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук также подтверждает, что многие специалисты увольняются из-за угрозы мобилизации: «Чтобы оформить бронь, человек должен пройти медкомиссию. Как раз на этом этапе многим вручают повестки. То есть брони они попросту не дожидаются».

«Все рабочие специальности на сегодня в дефиците, начиная от грузчиков и заканчивая слесарями и станочниками», - добавил глава Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко.

Киевский метрополитен из-за кадрового дефицита даже сменил график движения поездов. В сфере коммунального хозяйства Киева, например, более 6,5 тысячи свободных рабочих мест. Больше всего не хватает электромонтёров, слесарей, водителей, работников благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба Киевской государственной горадминистрации. А по данным Конфедерации работодателей Украины, количество официально зарегистрированных работников в сегменте строительства с начала войны сократилось почти на 25%. Но в самих строительных компаниях оценивают нехватку рабочих в 30-40% от потребностей. И в обозримом будущем ситуация со специалистами не улучшится, а еще больше обострится.

На Украине ощущается колоссальный дефицит рабочих рук - стране не хватает около 4 миллионов работников, заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков. По его словам, особенно остро нехватка работников ощущается в сфере строительства, в медицине, энергетике, образовании и ремесленных профессиях. В энергетике этот показатель достиг 40%. «На Украине мы не можем сегодня найти людей. Колоссальный дефицит рабочей силы, по показателям Госстата, составляет около 4 миллионов человек», - сказал Разумков.

Среди причин кризиса депутат назвал постоянно меняющиеся правила предоставления брони от мобилизации, и эти правила, по его словам, уже породили масштабные коррупционные схемы. По его данным, оборот «откупных» измеряется миллиардами евро.

В результате на Украине начался приток трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш для замещения уехавших. В рекрутинговой компании WorkMasters отметили, что с начала конфликта привезли на Украину много рабочих из разных стран, в том числе из Пакистана, Непала, Индии, Бангладеш и стран Африки). О страшном дефиците рабочих рук сообщило и издание Forbes. Его авторы отметили, что местные компании нашли способ, как закрыть эту нехватку: начали массово нанимать мигрантов из Пакистана, Непала, Индии, Бангладеш и стран Африки. Этот же факт подтвердил и директор клуба кадрового агентства HRD-club Дмитрий Дегтяр: «Среди иностранцев чаще всего нанимаются люди из Индии и Бангладеш». При этом, по мнению Дегтяра, на Украине необходимо упростить процедуру приема на работу иностранцев.

Министерство социальной политики Украины еще в июле сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди остались. С тех пор ситуация с бегством людей из страны только ухудшилась.