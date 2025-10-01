План – не сделка, сделка - не договор

Предлагаемый США план не обеспечивает мир между Палестиной и Израилем

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, американский президент Дональд Трамп передал 29 сентября 2025 года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план прекращения войны секторе Газа и установления мира с палестинцами. Несколькими днями ранее хозяин Белого дома ознакомил с американской инициативой представителей властей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании, Египта, Турции и Индонезии. И судя по его словам, нашел у них поддержку.

План также передан через арабских посредников политическому руководству Движения исламского сопротивления (ХАМАС, арабская аббревиатура) и Палестинской Национальной Автономии на Западном берегу реки Иордан.

Инициативу в США назвали «всеобъемлющей», и состоящей из 21 пункта, часть которых должны выполнить конфликтующие стороны, а другую – обеспечение привлекаемыми государствами и международными организациями реализацию безусловных договоренностей.

Документ предусматривает установление мира между палестинцами и израильтянами и предполагает несколько этапов движения в данном направлении. На начальном пути стороны должны полностью прекратить огонь и любые военные передвижения, после чего ХАМАС обязан заявить о роспуске своих вооруженных отрядов и приступить к полному разоружению под контролем выделенных Египтом и Иорданией ограниченных контингентов войск.

Одновременно стороны должны начать освобождение захваченных заложников и тел погибших под присмотром представителей ООН и Международного Красного полумесяца. При этом Израиль снимет блокаду с нескольких пограничных переходов с сектором Газа для беспрепятственной доставки палестинскому населению гуманитарной помощи.

Следующий этап характеризуется отводом войск на линию вблизи с государственной границы Израиля, после чего арабские и другие мусульманские страны обеспечат расчистку территории от завалов, восстановление объектов гражданской инфраструктуры, возвращение беженцев и расселение их в построенных домах.

Бывшие боевики вооруженных формирований обязаны официально отказаться от участия в антиизраильской деятельности или покинуть Палестину. «Отказникам» гарантируется амнистия и запрет на привлечение к уголовной или административной ответственности.

Сектор Газа переходит под управление властей Палестинской Национальной Автономии, то есть происходит административное объединение Палестины. В новых властных структурах запрещено участвовать бывшим активистам ХАМАС, которое должно быть официально объявлено вне закона.

Новое образование не имеет права на вооруженные формирования. Силовые структуры будут представлены полицией, силами внутренней безопасности и пограничными подразделениями, профессиональную подготовку которых обеспечат Египет и Иордания.

Для успешного восстановления разрушенного предполагается предоставить сектору Газа статус свободной экономической зоны с предоставлением прав беспрепятственной торговли, обмена товарами и другими преференциями. Предусматривается установление официальных отношений с Израилем.

Как представляется на самом деле, американский план очень далек от «всеобъемлющего». Прежде всего, он не предполагает создание Государства Палестина. С кем и как будет устанавливать добрососедские отношения еврейское государство, понятно только Тель-Авиву.

Поэтому ничего не говорится об аннексированном Восточном Иерусалиме, который признан ООН в качестве столицы Палестины. И уж точно то, что Израиль не намерен освободить захваченные на Западном берегу палестинские территории, что означает свободу евреев на продолжение «освоения» чужой земли.

Перспективы выполнения американского плана довольно призрачны: ХАМАС вряд ли согласится с ним, потому что он не гарантирует полного вывода израильских войск из сектора Газа. Инициатива США направлена в первую очередь на прекращение огня и освобождение заложников и тел погибших. Иными словами, она прежде всего отвечает интересам военно-политического руководства Израиля, но не палестинцам.

По сообщению арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», ХАМАС сейчас занят внимательным изучением плана Трампа, советуется с Египтом, Катаром. Реакция Израиля пока не известна, но он будет добиваться согласия палестинцев путем усиления военного давления на них, возлагая вину за них на палестинскую сторону.