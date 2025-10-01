Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 18:43
Новости часа
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений Израиль установил контроль на коридором "Нецарим", разделив Газу
Москва
1 октября 2025 / 18:43
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Безопасность
Песков: ВС РФ отвечают на провокации стран Европы против судоходства на Балтике
1 октября 2025 / 16:14
Песков: ВС РФ отвечают на провокации стран Европы против судоходства на Балтике
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вооруженные силы РФ вынуждены иногда принимать меры, реагируя на провокации стран Европы, мешающие судоходству в различных акваториях, включая Балтику. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инцидентах с торговыми судами.

"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, как мы считаем, совершенно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства", - отметил он.

"Иногда это вынуждает наши Вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера по подозрению в нарушении санкций. "Что касается конкретного судна, о котором идет речь, я ничего не могу сказать, не располагаем никакой информацией", - сказал он. 

Израиль установил контроль на коридором "Нецарим", разделив Газу
Песков: ВС РФ отвечают на провокации стран Европы против судоходства на Балтике
Новак отметил, что ситуация с бензином в регионах РФ остается контролируемой
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
Bild: мужчина, который поджег дом в Мюнхене, убил отца и ранил мать
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России
Рябков: Россия обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений
Представлен перечень авто, соответствующих критериям закона о такси
Песков назвал глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"
