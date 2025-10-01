Песков: ВС РФ отвечают на провокации стран Европы против судоходства на Балтике

Вооруженные силы РФ вынуждены иногда принимать меры, реагируя на провокации стран Европы, мешающие судоходству в различных акваториях, включая Балтику. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инцидентах с торговыми судами.

"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, как мы считаем, совершенно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства", - отметил он.

"Иногда это вынуждает наши Вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера по подозрению в нарушении санкций. "Что касается конкретного судна, о котором идет речь, я ничего не могу сказать, не располагаем никакой информацией", - сказал он.