Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над коридором "Нецарим" к западу от побережья Газы, разделив сектор на северную и южную части. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"ЦАХАЛ завершил захват коридора "Нецарим" к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ", - указал он в соцсети X.

Кац также отметил, у жителей Газы есть последний шанс перебраться на юг сектора, оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа". "Те, кто останется в Газе, будут считаться террористами и пособниками террора", - подчеркнул он.

По словам министра, "ЦАХАЛ готов к любым вариантам развития событий" и "полон решимости продолжать операцию до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а палестинское радикальное движение ХАМАС не разоружится". Это "будет способствовать прекращению войны" в секторе Газа, добавил он.