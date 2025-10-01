Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 октября 2025 / 19:53
КОТИРОВКИ
USD
01/10
82.6084
EUR
01/10
96.8644
Новости часа
США: идеологическая война обостряется С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
Москва
1 октября 2025 / 19:53
Котировки
USD
01/10
82.6084
0.0000
EUR
01/10
96.8644
0.0000
США: идеологическая война обостряется
США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
Израиль установил контроль на коридором "Нецарим", разделив Газу
1 октября 2025 / 16:32
Израиль установил контроль на коридором "Нецарим", разделив Газу
© Amir Levy/ Getty Images/ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над коридором "Нецарим" к западу от побережья Газы, разделив сектор на северную и южную части. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"ЦАХАЛ завершил захват коридора "Нецарим" к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ", - указал он в соцсети X.

Кац также отметил, у жителей Газы есть последний шанс перебраться на юг сектора, оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа". "Те, кто останется в Газе, будут считаться террористами и пособниками террора", - подчеркнул он.

По словам министра, "ЦАХАЛ готов к любым вариантам развития событий" и "полон решимости продолжать операцию до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а палестинское радикальное движение ХАМАС не разоружится". Это "будет способствовать прекращению войны" в секторе Газа, добавил он.

США: идеологическая война обостряется
США: идеологическая война обостряется
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
17:16
Times Now: предстоящая встреча Путина и Моди задаст тон новому этапу партнерства
16:58
Орбан: вступление Украины в ЕС сегодня будет означать войну в Европе
16:44
Президент РФ назначил Евгения Кудрова послом в Йемене
16:32
Израиль установил контроль на коридором "Нецарим", разделив Газу
16:14
Песков: ВС РФ отвечают на провокации стран Европы против судоходства на Балтике
15:59
Новак отметил, что ситуация с бензином в регионах РФ остается контролируемой
15:47
Рябков: Москва настойчиво ставит перед Вашингтоном вопрос о возобновлении прямых рейсов
15:30
Bild: мужчина, который поджег дом в Мюнхене, убил отца и ранил мать
15:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
14:58
Орбан: для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения