1 октября 2025 / 19:53
США: идеологическая война обостряется С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:56
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение

Безопасность
Безопасность
Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений
1 октября 2025 / 18:38

В Белом Доме сообщили, что изучают предложения Путина по ДСНВ, и на них будет дан ответ.

Мы понимаем, что выступление по этому вопросу президента России было неожиданным и для российской, и для мировой аудитории. Речь Трампа в ООН писали задолго до заявления Путина. Вопрос слишком серьезный, чтобы Вашингтон мог мгновенно на него отреагировать.

Реакция будет, но, видимо, позже. У США есть несколько вариантов ответа. Можно, например, даже «не заметить» инициативу России, но, при этом, не выходить за пределы тех ограничений, которые прописаны в ДСНВ. Можно публично согласиться, а можно 7 февраля объявить гонку вооружений. Однако, учитывая непростое финансовое положение США, возможно, Трамп воспользуется таким красивым поводом, чтобы не запускать новые расходные статьи в бюджете.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/67a9769f1a03f05a9f19592f9e14b526/

 

