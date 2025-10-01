Политолог Солонников: США не заинтересованы в возобновлении гонки вооружений

В Белом Доме сообщили, что изучают предложения Путина по ДСНВ, и на них будет дан ответ.

Мы понимаем, что выступление по этому вопросу президента России было неожиданным и для российской, и для мировой аудитории. Речь Трампа в ООН писали задолго до заявления Путина. Вопрос слишком серьезный, чтобы Вашингтон мог мгновенно на него отреагировать.

Реакция будет, но, видимо, позже. У США есть несколько вариантов ответа. Можно, например, даже «не заметить» инициативу России, но, при этом, не выходить за пределы тех ограничений, которые прописаны в ДСНВ. Можно публично согласиться, а можно 7 февраля объявить гонку вооружений. Однако, учитывая непростое финансовое положение США, возможно, Трамп воспользуется таким красивым поводом, чтобы не запускать новые расходные статьи в бюджете.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

