1 октября 2025 / 19:53
США: идеологическая война обостряется С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
Технологии
С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение
1 октября 2025 / 18:42

Критику Дональда Трампа зеленой энергетики и теории потепления климата легко можно объяснить его желанием продвинуть свои товары. США нарастили добычу нефти, организовали получение и доставку потребителям сжиженного газа, все инициативы экологов в данном случае – лишние. Трамп просто сказал: мы этим не будем заниматься.

Кроме того, можно согласиться с доводами Трампа о том, что затраты на энергопереход и вредные последствия от зеленой энергетики, а они тоже есть, минимизируют весь положительный эффект, а порой и приводят к ущербу для окружающей среды.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0abeafe05740c81d2454c14aa62bf9ee/

 

