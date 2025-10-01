С доводами Трампа против зеленой энергетики можно согласиться. Мнение

Критику Дональда Трампа зеленой энергетики и теории потепления климата легко можно объяснить его желанием продвинуть свои товары. США нарастили добычу нефти, организовали получение и доставку потребителям сжиженного газа, все инициативы экологов в данном случае – лишние. Трамп просто сказал: мы этим не будем заниматься.

Кроме того, можно согласиться с доводами Трампа о том, что затраты на энергопереход и вредные последствия от зеленой энергетики, а они тоже есть, минимизируют весь положительный эффект, а порой и приводят к ущербу для окружающей среды.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.



