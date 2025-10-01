США: идеологическая война обостряется
1 октября 2025 / 18:56
Политика
Президент РФ назначил Евгения Кудрова послом в Йемене
1 октября 2025 / 16:44
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Соответствующий документ опубликован.
"Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике", - следует из текста указа.
Ранее Кудров был временным поверенным в делах России в Йемене.