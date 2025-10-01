Президент РФ назначил Евгения Кудрова послом в Йемене

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике", - следует из текста указа.

Ранее Кудров был временным поверенным в делах России в Йемене.