США: идеологическая война обостряется

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь на среду (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по списку статей расходов.

Верхняя палата американского законодательного органа во вторник вечером отклонила два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. Разработанный республиканцами и одобренный Палатой представителей законопроект, позволяющий избежать шатдауна, получил поддержку 55 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 53. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, в среду может состояться новое голосование. Лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер выразил готовность к консультациям с республиканцами с целью выработки "законопроекта, который могут поддержать обе партии". Демократы и республиканцы не могут договориться о статьях расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в стремлении спровоцировать шатдаун в политических целях.

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предписало американским ведомствам реализовать планы, предусмотренные на случай временного прекращения финансирования. Как подчеркнуло управление, профильные чиновники должны прийти на работу в среду, чтобы "организованно принять меры", связанные с шатдауном.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о дальнейшем выделении средств на работу федерального правительства. В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершился 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласно законодательству США, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает в этой связи, что «у республиканцев большинство в обеих палатах Конгресса. В Палате представителей точно есть, в Сенате ситуация не такая однозначная как в Палате представителей, но тоже в пользу республиканцев. Но это не дает преимущества им, и видимо сторонам удастся в итоге достичь какого-то компромисса».

Эксперт подчеркнул, что «до сих пор все шатдауны заканчивались компромиссами в том или ином виде. Но сейчас достижение договоренностей осложняется идеологической борьбой, которая идет в Америке между либерально-глобалистскими силами Демократической партии и националистической трамповской администрацией. Хотя компромисса стороны достигнут, но на каких условиях и как он будет выглядеть, этого сказать сейчас невозможно».