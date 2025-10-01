Орбан: вступление Украины в ЕС сегодня будет означать войну в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против присоединения Украины к Европейскому союзу, отметив, что это будет означать войну в Европе.

"Никакого членства Украины в ЕС. Поскольку это, прежде всего, будет означать, что война придет в ЕС. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину", - заявил он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

По словам главы венгерского правительства, решение выступать против членства Украины в ЕС не является его личным, оно принадлежит "венгерскому народу", так как Венгрия является "демократической страной". Ассоциация Украины с ЕС допустима, но "членство - это слишком", указал он.

Власти Венгрии не раз подчеркивали, что не допустят поспешного присоединения Украины к ЕС, так как это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были обнародованы результаты референдума, в котором приняли участие свыше 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз.