Киев не хочет продолжать диалог с Россией

Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта.

"Здесь был обмен документами. Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались с делегацией [Украины], были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза", - напомнил представитель Кремля.

Гришанов Антон, Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ подчеркивает в этой связи, что «пауза в переговорах по разрешению украинского кризиса связана исключительно с нежеланием украинской стороны вести эти переговоры. Это единственная причина, по которой они сейчас не продолжаются. Россия готова к продолжению переговоров, и мы ждем ответа на наши предложения».

По словам эксперта, «Трамп может продолжить давление на Москву в этом вопросе, просто не очень понятен смысл этого давления. Россия настроена на продолжение этих переговоров, в силе остаются наши предложения о создании трех рабочих групп в рамках Стамбульского формата, и по другим инициативам мы обозначили свои условия урегулирования и ждем ответа украинской стороны. Поэтому если Трамп хочет впустую потратить время, он может продолжать имитировать какое-то давление на нас. Это его дело».