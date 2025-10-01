Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Times Now: предстоящая встреча Путина и Моди задаст тон новому этапу партнерства
1 октября 2025 / 17:16
Times Now: предстоящая встреча Путина и Моди задаст тон новому этапу партнерства
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Предстоящая в декабре встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди укрепит стабильность отношений двух стран и будет способствовать реализации новых проектов. Соответствующую точку зрения изложил индийский телеканал Times Now.

Как отмечается, несмотря на давление Запада, Индия продолжает импортировать российскую нефть, продвигать совместные энергетические проекты и заключать крупномасштабные оборонные контракты. По мнению Times Now, декабрьский саммит пошлет четкий сигнал о преемственности индийско-российских отношений перед лицом меняющейся геополитической конъюнктуры.

Источники заявили телеканалу, что Москва и Нью-Дели готовятся к "важным заявлениям", призванным задать тон следующему этапу проверенного временем партнерства.

Достижение договоренностей по ряду вопросов сотрудничества в сфере ВПК может ознаменовать начало новой главы в оборонном сотрудничестве следующего поколения. Для Индии это означает доступ к передовым технологиям малозаметности и противоракетной обороны, которые могут изменить ее стратегическую позицию в Азии, указывает телеканал.

Некоторое время назад министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил визит Путина в декабре в Индию, где запланирован ежегодный российско-индийский саммит. 

