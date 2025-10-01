Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 октября 2025 / 18:56
1 октября 2025 / 18:42
1 октября 2025 / 18:38
Макрон критически оценил идею ФРГ выдать Украине кредит за счет российских активов
1 октября 2025 / 17:30
Макрон критически оценил идею ФРГ выдать Украине кредит за счет российских активов
© Ludovic Marin, Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон критически воспринял предложение канцлера Германии Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на сумму почти €140 млрд за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах ЕС.

"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", - сказал французский лидер при общении с журналистами на полях неформального саммита ЕС в Копенгагене, его слова приводит газета The Guardian.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - немногим более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий не раз выступал против их экспроприации, подчеркивая, что это может повлечь изъятие РФ европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Ранее Мерц в публикации для британской газеты Financial Times заявил, что Берлин поддерживает выдачу Киеву кредита за счет российских активов. 

